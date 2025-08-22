موضة السبعينات.. 10 صور لإطلالة هيفاء وهبي بالـ"ستريت ستايل"

كتب- أحمد الضبع:

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار خلال تواجدها في بحيرة كومو بإطلالة "ستريت ستايل" تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، التي تعيد موضة السبعينات إلى الواجهة .

ارتدت هيفاء بودي دانتيل بلون عاجي من Rabanne، تميز بتفاصيل من ساتان الحرير عند الصدر وأكمام طويلة تصميمها أنثوي جذاب، نسقته مع جينز واسع الرجلين بأسلوب السبعينات من Zimmermann، ما منحها قامة ممشوقة وحضورًا لافتًا، وهو الستايل الذي كان مشهورا في السبعينات.

وأضافت الحقيبة الصغيرة من Dolce & Gabbana برسومات وكلمات جريئة لمسة شبابية مرحة، بينما أكملت الإطلالة بنظارات شمسية سوداء كبيرة مع تفاصيل خضراء جانبية، وصندال برونزي-ذهبي من Jimmy Choo.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنّ هذا المزيج بين القطع الكلاسيكية واللمسات العصرية يعكس قدرة هيفاء على إعادة تعريف مفهوم "ستريت ستايل" بأسلوبها الخاص، مزجت فيه الأناقة الفاخرة مع الراحة العملية، لتقدم صياغة مبتكرة للموضة اليومية الفاخرة.

ولم يغب التأثير الطبيعي الساحر للمنطقة المحيطة بالقصر التاريخي عن الصور، ما زاد من جاذبيتها وعزز التناقض الجميل بين الحداثة والأصالة.

