جمالها لافت.. 10 صور لـ هيفاء وهبي بـ لوك مختلف سعره تخطى 43 ألف

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بعد ظهورها بإطلالة ملفتة وجذابة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الإطلالة

وأطلت هيفاء بـ بلوزة باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل والساتان الحرير عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح وحقيبة يد صغيرة باللونين الأسود والأبيض.

مكياج جذاب وتسريحة شعر مناسبة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت هيفاء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

سعر البلوزة

البلوزة من دار الأزياء الفرنسية "Rabanne" ويصل سعرها 309.88 دولار، أي ما يعادل 14992 جنيها مصريا.

سعر البنطلون

والبنطلون من العلامة التجارية "Zimmermann"، ويصل سعره 595 دولار أي ما يعادل 28786 جنيها مصريا.

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها