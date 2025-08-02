رانيا منصور بفستان جريء.. لماذا اختارت التصميم اللامع؟

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة رانيا منصور بإطلالة تخطف الأنظار، حيث اختارت فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة انسيابية راقية على القوام، مضيفا لمسة من الرقي.

تفاصيل الفستان الجريئة

تميز الفستان بقماشه اللامع وتصميمه المكشوف من الظهر، بالإضافة إلى أربطة رفيعة أضفت عليه لمسة جريئة وعصرية.

مكياج وشعر متناغم

أكملت رانيا إطلالتها بمكياج ناعم بألوان النيود التي تناسب بشرتها، مع ترك شعرها منسدلا بشكل عفوي على كتفيها.

تنسيق متكامل للمظهر

نسقت رانيا مع الفستان حذاء بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون الأبيض، ما زاد من طولها وأناقة مظهرها، كما زينت إطلالتها بمجوهرات بسيطة تتكون من سلسلة وخاتم.

الفستان اللامع.. أناقة تلفت الأنظار

الفستان اللامع يتميز بقدرته على جذب الأنظار، فهو يعكس الضوء بشكل أنيق ويمنح من ترتديه حضورا مميزا دون مجهود، ويمنح إشراقة طبيعية للبشرة ويبرز جمال القوام.

كما أنه خيارا مثاليا للمناسبات الخاصة مثل الحفلات أو السهرات، حيث يضيف لمسة من الرقي التي لا يمكن تجاهلها، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، وفقا لموقع "fashionispsychology".