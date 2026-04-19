شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أحدث جلسة تصوير لها على شاطئ البحر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة جمعت بين البساطة والعصرية في آنٍ واحد.

لمسة كاجوال بستايل عصري

اختارت رزان طقمًا مريحًا مكونًا من بنطلون أوفر سايز باللون الثلجي، نسّقته مع بلوفر أبيض ناعم، ما منح الإطلالة طابعًا هادئًا ومريحًا يناسب أجواء البحر والانطلاق.

تنويع ذكي في القطع

ولم تكتفِ بذلك، بل أضافت لمسة مختلفة من خلال تنسيق كوت باللون الرمادي في بعض اللقطات، ثم استبدلته بكوت أسود في لقطات أخرى، وهو ما أضفى تنوعًا بصريًا أنيقًا دون مجهود مبالغ فيه.

جمال طبيعي بلا تكلف

اعتمدت رزان تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، مع مكياج ناعم للغاية، ما عزز من جمالها الطبيعي وترك مساحة للإطلالة لتتحدث عن نفسها بدون مبالغة.

ماذا يقول هذا اللوك في عالم الموضة؟

تعكس هذه الإطلالة اتجاهًا متزايدًا نحو "الأناقة البسيطة" أو الـMinimal Style، حيث تبرز الألوان الهادئة مثل الأبيض والرمادي والأسود كخيارات أساسية تمنح إحساسًا بالراحة والرقي في الوقت نفسه.

كما يؤكد اعتماد القطع الواسعة (Oversized) على سيطرتها المستمرة في عالم الموضة، خاصة في الإطلالات اليومية والكاجوال، لما توفره من حرية وأناقة غير متكلفة.

