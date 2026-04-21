أطلت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة.

كيف تألقت ليلى علوي في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة؟

ظهرت ليلى بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون الأسود مزينا بتطريزات لامعة من الأعلى، كما إنه يتميز بإنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم "Temraza".

كيف نسقت ليلى علوي مكياجها مع إطلالتها الجذابة؟

أما المكياج، فاعتمدت ليلى مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة خبير التجميل "محمد طارق"

كيف اختارت ليلى علوي تسريحة شعرها لتكمل أناقتها؟

تركت ليلى خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب أنيق يتماشى مع اللوك الخاص بها، بواسطة صالون الصغير ومصفف الشعر مصطفى الصغير.

ما تفاصيل مجوهرات ليلى علوي في المهرجان؟

زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، بالإضافة إلى خاتم، من تصميم "عزة فهمي".

