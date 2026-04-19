مكياج هادئ وشعر منسدل.. كيف جمعت أمال ماهر بين الرقي والبساطة؟

ظهرت أمال ماهر بفستان شيفون أنيق باللون البيج، يعكس أسلوبًا ناعمًا ومترفًا في آن واحد، حيث جاء التصميم انسيابيًا يبرز الأنوثة بشكل بسيط وراقي دون مبالغة.

وجاء ذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

تفاصيل تطريز يدوي تضيف لمسة ملكية

تميز الجزء العلوي من الفستان بتطريز يدوي دقيق، أضفى عليه طابعًا فاخرًا يعيد للأذهان أجواء التصاميم الكلاسيكية الراقية التي تعتمد على الحرفية والتفاصيل الدقيقة.

لماذا يتصدر البيج والألوان الدافئة عالم الموضة؟

يعكس اللون البيج في عالم الأزياء الهدوء والرقي والبساطة الفاخرة، بينما تمنح الدرجات الدافئة القريبة من الأورانج الفاتح الإطلالة إشراقة وحيوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمرأة التي تبحث عن الأناقة الهادئة غير المتكلفة.

هل يمكن للمكياج الناعم وتسريحة الشعر البسيطة أن يصنعا إطلالة أكثر فخامة من الفساتين نفسها؟

مكياج هادئ يبرز ملامح الأنوثة الطبيعية

اختارت أمال ماهر مكياجًا ناعمًا يعتمد على الألوان الترابية الهادئة، مع لمسة خفيفة من الهايلايتر لإبراز إشراقة البشرة بشكل طبيعي.

وبرزت العيون بآيلاينر رفيع ورموش خفيفة، بينما جاءت الشفاه بدرجة نود دافئة تعكس بساطة راقية وتوازن أنثوي أنيق دون مبالغة.

تسريحة شعر انسيابية تعكس الهدوء والرقي

جاء الشعر بتسريحة منسدلة بانسيابية ناعمة مع تموجات خفيفة، مما أضاف لمسة طبيعية عززت من رقة الإطلالة.

وظهر الشعر بلون لامع وصحي يعكس العناية بالتفاصيل، ليكتمل اللوك بأسلوب يجمع بين الكلاسيكية والنعومة الحديثة.

