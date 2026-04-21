أطلت الفنانة أروى جودة بإطلالة ساحرة، وذلك خلال حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة.

ما تفاصيل فستان أروى جودة الفضي في أحدث ظهور لها؟

ظهرت أروى بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل ومصنوع من الشيفون ويتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

كيف نسقت أروى جودة مكياجها الناعم مع الفستان؟

أما المكياج، فأعتمدت أروى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود الفاتح.

كيف اختارت أروى جودة تسريحة شعرها لتكمل أناقتها؟

اختارت أروى أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة جذابة..

ما تفاصيل مجوهرات أروى جودة في المهرجان؟

زينت أروى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق، بالإضافة إل خاتم.

لماذا يعد الفستان الفضي خيارا مثاليا للسهرات؟

وفقا لـ "فوج"، فإن ارتداء فستان باللون الفضي يمنح مرتديه جاذبية خاصة، لذا فهو خيار مناسب للحفلات والسهرات الليلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان كثيرة مثل الأسود، الأبيض، الأزرق الداكن، والأحمر.

اقرأ أيضا:

أناقة اللون الأسود.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

عارضة أزياء وإطلالتها ساحرة.. تتويج لورين ماركيز بلقب ملكة جمال بيرو 2026

لوك كاجوال جذاب.. إلهام شاهين بإطلالة أنيقة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟

"سحر اللون الذهبي".. رنا رئيس بلوك جذاب

"بصيحة الأوف شولدر".. مي سليم تتألق بفستان ساحر