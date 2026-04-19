في أجواء مصرية ساحرة، ظهرت هند صبري خلال رحلة نيلية بين المعابد، بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة المستوحاة من روح الطبيعة والتراث الفرعوني، حيث شاركت عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

تناغم الكحلي مع نقوش الزهور اختيار أنثوي هادئ

اختارت بلوزة قطن مزينة بنقوش موردة مع شرب ستان باللون الكحلي وبنطلون أوفر سايز بنفس الدرجة، ليمنح الإطلالة توازناً بين الراحة والفخامة.

الإكسسوارات الذهبية لمسة فرعونية معاصرة

أكملت هند صبري إطلالتها بعدد من الأساور الذهبية التي أضفت بريقاً مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، ليظهر اللوك بروح ملكية ناعمة.

دلالة الإطلالة في عالم الموضة

بحسب "فوج" تعكس هذه الإطلالة اتجاه الدمج بين الكاجوال واللمسات التراثية حيث يعود الكحلي والذهبي بقوة كألوان تعكس الفخامة الهادئة والطابع الأصيل في الموضة المعاصرة.

