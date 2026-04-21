تألقت الفنانة بشرى بلوك جذاب، وذلك خلال حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة.

ما تفاصيل فستان بشرى الأزرق الجذاب؟

ارتدت بشرى فستان طويل باللون الأزرق بفتحة ساق جريئة مصنوع من قماش الشيفون وبحزام باللون الفضي عند منطقة الخصر، من تصميم "Dinouche designs".

ما ملامح المكياج الترابي الذي اعتمدته بشرى؟

اعتمدت بشرى مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبيرة التجميل "مي مقلد".

كيف اختارت بشرى تسريحة شعرها لتكمل أناقتها؟

اختارت بشرى أن تترك تسريحة شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة، بواسطة مصفف الشعر "عادل الطيب".

كيف نسقت بشرى إكسسواراتها مع الفستان الأزرق؟

زينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من أسورة وحلق، بالإضافة إلى خاتم.

ما تفاصيل الحذاء والحقيبة في إطلالة بشرى؟

نسقت بشرى مع إطلالتها حذاء بكعب عالي وحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، من تصميم "Dinouche designs".

