شاركت الفنانة آية سليم مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنثوية ناعمة خطفت بها الأنظار، عكست ذوقًا راقيًا يجمع بين البساطة والجاذبية.

إطلالة أنثوية ناعمة

اختارت آية فستانًا باللون البينك بتصميم ضيق يبرز قوامها بشكل أنيق، مع قصة كتف واحدة أضفت لمسة عصرية جذابة، لتجمع بين الجرأة والرقي في آنٍ واحد.

جمال طبيعي ولمسة هادئة

اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة على كتفيها، مع مكياج هادئ ركّز على إبراز ملامحها الطبيعية، ما منحها حضورًا ناعمًا بعيدًا عن المبالغة.

تفاصيل بسيطة.. تأثير قوي

خلت الإطلالة من الإكسسوارات الصاخبة، وهو ما جعل التركيز بالكامل على تصميم الفستان ولونه، ليؤكد أن البساطة أحيانًا هي سر الأناقة الحقيقية.

ما دلالة اللون البينك في عالم الموضة؟

يعكس اللون البينك في عالم الموضة الأنوثة والرقة والنعومة، كما يرمز إلى الحيوية والتفاؤل.

واختياره في الإطلالات يعكس شخصية مرحة وواثقة، خاصة عند تنسيقه بتصاميم عصرية تبرز جمال القوام دون مبالغة.

دلالات اللوك

إطلالة آية سليم تؤكد أن الأناقة لا تحتاج إلى تعقيد، بل تعتمد على اختيار لون مناسب وقصة مميزة، مع لمسات جمالية هادئة تعكس الثقة والبساطة.

