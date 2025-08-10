20 صورة و 10 معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر للسلام 2025

تُوجت المتسابقة شروق جمال بلقب ملكة جمال العرب مصر للسلام 2025 في حفل بهيج أقيم بمدينة العلمين الجديدة، تمكنت شروق من انتزاع اللقب بعد منافسة قوية مع عدد من المتسابقات، حيث أثبتت تميزها ليس فقط بجمالها الخارجي، بل بذكائها وحضورها اللافت.

إليك 10 معلومات عن شروق جمال الفائزة بلقب ملكة جمال مصر للسلام، والذي يتابعها عبر منصتها بإنستجرام 113 ألف متابع.

اللقب الكامل

فازت بلقب "ملكة جمال العرب مصر للسلام 2025".

الخلفية التعليمية

حاصلة على درجة البكالوريوس في الإعلام، وتحديدًا من قسم الإذاعة والتلفزيون.

المسيرة المهنية

تعمل كمذيعة ومقدمة برامج، وهو ما ساعدها على التميز في المسابقة.

رسالة اللقب

تمثل رسالة السلام في المجتمع، وهو جزء أساسي من لقبها "ملكة جمال للسلام".

المشاريع المجتمعية

خلال المسابقة، قدمت مشروعًا مجتمعيًا يركز على التوعية ضد التنمر، وتأثيره السلبي على الثقة بالنفس.

توقيت التتويج

تم تتويجها في حفل أسطوري أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

المنصة

المسابقة التي فازت بها كانت برعاية مؤسسة ملكات جمال العرب.

الخبرة السابقة

قبل تتويجها باللقب، كانت تعمل بالفعل في مجال الإعلام، وهو ما أعطاها ثقة أكبر وحضورًا مميزًا.

التتويج بجانب ألقاب أخرى

تم تتويجها في نفس الحفل الذي فازت فيه ريم الجنزوري بلقب "ملكة جمال العرب مصر 2025".

أهمية اللقب

ترى شروق أن الجمال الحقيقي لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل يمتد إلى الثقافة، والعمل الجاد، والقدرة على التأثير الإيجابي في المجتمع.

