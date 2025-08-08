ثعبان بحر يسبح داخل بطن رجل.. لن تتوقع ما حدث

كتب - محمود عبده:

في واقعة طبية غريبة وغير معتادة، استقبلت غرفة الطوارئ بمستشفى جامعة هونان الطبية رجلا صينيا يبلغ من العمر 33 عاما، يعاني من آلام حادة في البطن، ليكتشف الأطباء أثناء الفحوصات وجود ثعبان بحر حي بطول قدم كاملة يسبح داخل تجويف بطنه.

وفقا لتقرير صحيفة "هوايهوا" الصينية، وصل المريض إلى المستشفى وهو شاحب ومرتعش، ويتصبب عرقا مع ألم شديد في المعدة.

أظهر التصوير المقطعي المحوسب وجود جسم غريب اخترق جدار معدته ووصل إلى تجويف البطن، ما أدى إلى تصلب شديد في البطن وارتفاع مخاطر الإصابة بالتهاب الصفاق وهو التهاب قاتل يصيب الغشاء المحيط بالأعضاء الداخلية.

بناء على ذلك، قرر الفريق الطبي إجراء جراحة طارئة باستخدام المنظار، ليصدم الأطباء عند اكتشافهم ثعبان البحر الحي يسبح بين أعضاء المريض.

تبين أن الثعبان اخترق جدار الأمعاء بالكامل، مما شكل خطرا فوريا للإصابة بعدوى خطيرة.

باستخدام أدوات جراحية متخصصة، تمكن الجراحون من الإمساك بثعبان البحر وإزالته بحذر، ثم قاموا بخياطة الثقب في القولون السيني وغسلوا تجويف البطن بمحلول ملحي للحد من خطر العدوى.

وبعد العملية، تعافى الرجل بسرعة وغادر المستشفى بصحة جيدة، في حين لم تذكر تفاصيل عن مصير الثعبان بعد.

يذكر أن ثعبان البحر هو حيوان مائي يعيش عادة في بيئات ذات قاع طيني مثل حقول الأرز والبرك والقنوات، ويتميز بقدرته على حفر ثقوب في التربة الرخوة، ما يمكنه من اختراق أمعاء الإنسان بسهولة في حالات نادرة.

على الرغم من عدم توضيح الأطباء كيف تمكن الثعبان من دخول جسم الرجل، تباينت تعليقات الجمهور بين السخرية والتعجب، حيث قال أحدهم: "الجميع يعرف كيف وصل إلى هناك"، فيما علق آخر: "ربما جلس عليه بالصدفة".

اقرأ أيضًا:

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الثوم والبصل قبل النوم؟

الملك تشارلز يعرض طائرة والدته الملكة إليزابيث للبيع.. لن تتوقع سعرها

عادة يفعلها كثيرون.. احذر تدخين السجائر مع الشاي قد يسبب هذه الأمراض المميتة

قبل ما تطبخها.. 7 علامات خطيرة تكشف الفرخة المريضة

"لهاية البالغين" موضة تثير الجدل في الصين.. وأطباء يحذرون من مخاطرها