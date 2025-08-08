بـ700 ألف دولار.. 10 صور لـ ساعة باربي النادرة يرتديها ميسي

في لقطة خطفت عدسات الكاميرات وأثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، وهو يرتدي ساعة فاخرة باللون الوردي مستوحاة من دمية "باربي" الشهيرة، خلال حضوره مباراة فريقه ضد سنسيناتي، التي غاب عنها بسبب عقوبة انضباطية.

وأثارت الساعة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ارتباطها بدمية "باربي" الشهيرة التي أثيرت حلوها الشكوك والاتهامات بالتأثير السلبي على الأطفال.

قطعة نادرة من الذهب الوردي

الساعة التي تزين معصم ميسي هي طراز "روليكس ديتونا باربي"، مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا ومرصعة بالألماس، وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 700 ألف دولار أميركي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، تعد هذه الساعة واحدة من أندر إصدارات "روليكس"، إذ لم تُطرح في الأسواق التجارية، واقتصر إنتاجها على 10 نسخ فقط وزعت على شخصيات مختارة دون بيعها رسميًا.

ميسي في قائمة حصرية

وبظهوره بهذه القطعة الفاخرة، أصبح ميسي ثاني شخصية عامة ترتدي الساعة علنًا بعد الممثل الأمريكي مارك والبيرج، في حين تشير تقارير إلى أن أسطورة هوليوود دينزل واشنطن من بين القلائل الذين يمتلكونها أيضًا.

واللافت أن بعض المشاهير حاولوا شراء النسخة مقابل أكثر من 300 ألف دولار، لكن الشركة لم تعرضها للبيع.

غياب مثير للجدل

ميسي الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات، شوهد في مدرجات الملعب إلى جانب ابنه الأكبر "تياجو"، بينما خسر إنتر ميامي اللقاء أمام سنسيناتي في ظل غيابه بسبب عقوبة تأديبية بعد تغيبه عن مباراة "كل نجوم الدوري الأمريكي".

هذا الغياب إلى جانب الظهور اللافت بالساعة النادرة، فتح باب الجدل حول مستقبل التزام النجم الأرجنتيني مع ناديه، في ظل تصريحات مالك الفريق خورخي ماس الذي أعرب عن قلقه بشأن استمرارية ميسي في منافسات الدوري.

