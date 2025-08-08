سائق صيني يثير الجدل.. غطاء سيارته شفاف مليء بالأسماك الحية (فيديو)

اتُهم مالك سيارة رياضية فاخرة من طراز Li Auto L9 من لياونينج بالصين بالقسوة على الحيوانات بعد تحويل طبقة بلاستيكية شفافة على غطاء سيارته إلى حوض مائي متنقل مليء بالأسماك الكبيرة وسرطان البحر.

عند مشاهدة مقطع فيديو Douyin (TikTok) لسيارة الرجل لأول مرة، قد تغريك فكرة أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكن العديد من وسائل الإعلام الصينية أكدت أنه شيء حقيقي، حتى أن الرجل الذي توصل إلى الفكرة البارعة تم إجراء مقابلة معه حول اختراعه الغريب وقال إنه توصل إليه أثناء رحلة صيد عندما نسي إحضار حاوية للأسماك، لاحظ الطبقة البلاستيكية الشفافة على غطاء سيارته الرياضية وفكر في نفسه أنه يمكنه الاحتفاظ بالسمك هناك، بحسب odditycentral.

لاحظ السائق الماهر وجود حجرة معزولة بين غلاف الفينيل وغطاء محرك السيارة الواقي المصنوع من مادة البولي يوريثان الحراري (TPU)، فقرر ملء هذه الحجرة بالماء ووضع صيد اليوم فيها.

وبدأ غطاء محرك سيارته يلفت الأنظار فور عودته إلى المدينة، وانتشرت مقاطع فيديو له على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن صاحب السيارة بدا فخورًا بفكرته وبالاهتمام الذي حظيت به، إلا أن ردود الفعل العامة كانت انتقادية، حيث ذهب البعض إلى حد اتهامه بالقسوة على الحيوانات .

وأشار البعض إلى أن حوض السمك الذي صنعه بنفسه كان فوق المحرك مباشرةً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الماء، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من ضيق المساحة التي تعيش فيها الكائنات البحرية.

حظيت سيارة لي أوتو L9 المعدلة باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ما لفت انتباه شرطة المرور في لياونينج، التي اعتبرت سيارة الرجل غير صالحة للقيادة على الطرق العامة في حالتها المعدلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجل قد غُرِّم على فعلته، لكن الشرطة حذرت السائقين من أن أغطية السيارات ذات الأحواض المائية غير قانونية.

