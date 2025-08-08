"زيزو" يخطف قلوب الأجانب والسوشيال ميديا بالسمنة البلدي (فيديو)

كتب - محمود عبده:

في مشهد يعكس براءة الطفولة وصدق المشاعر، برز طفل صغير من إحدى قرى الصعيد باسم "زيزو"، ليخطف قلوب المتابعين من مصر وخارجها، بفيديو بسيط لكنه حمل بين طياته روح الطفولة وأصالة التراث المصري.

طفولة بريئة تجذب الجميع

في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، يظهر "زيزو" وهو يقلد والده بطريقة عفوية وهو يتحدث عن السمنة البلدي، ذلك المنتج الشعبي الأصيل الذي يحظى بمكانة خاصة في وجدان المصريين.

تعبيرات "زيزو" البريئة وصوته الطفولي أضافا للفيديو لمسة من الفكاهة والدفء، ما جعل الفيديو يحظى بإعجاب واسع وتفاعل ملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي.

ردود فعل متباينة وأثر واسع

لم تقتصر شعبية الفيديو على الجمهور المحلي فقط، بل تخطت الحدود، حيث شارك العديد من الأجانب الفيديو وأعربوا عن إعجابهم بطريقة التعبير والبراءة التي ظهرت في محتواه.

كما شهد الفيديو موجة من تقليد "زيزو" على منصات مختلفة، ما جعل اسمه يتردد بقوة في أوساط مستخدمي السوشيال ميديا.

لحظة عفوية خلف النجاح

وفي حديثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد والد الطفل "زيزو" أن الفيديو لم يكن مخططا له أو معدا لجذب الشهرة، بل كان لحظة عفوية التقطها بشكل بسيط، قائلا: "ابني عمره 10 سنوات ويدرس في الصف الثالث الابتدائي، وكان يقلدني في الكلام، معظم ما قاله في الفيديو هو مني، مع بعض الإضافات الطفولية البريئة التي أضفتها شخصيته".

وأضاف الأب: "كان مع 'زيزو' أخوه الصغير 'إياد' في الفيديو، ويبدو أن المعاملة بينهما تعكس علاقتنا العائلية؛ حيث كان 'زيزو' حريصا على أن يأكل أخوه أولا، مشيرا إلى عباراته الطريفة مثل 'الطيارة رايحة فين؟' والتي أظهرت حسه المرح وحنانه".

