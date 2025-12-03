إعلان

"لوك كاجوال ومكياج قوي".. كيف نسقت ماجي بو غصن إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

04:01 م 03/12/2025
تألقت الفنانة ماجي بو غصن بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ماجي مرتدية توب باللون البني، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن بأرجل واسعة.

واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها.

و اختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون البيج.

ارتداء اللون البني يمنح شعورا بالراحة والهدوء، ويضيف لمسة من الأناقة والتميز لإطلالة مرتديه، كما أنه لون سهل التنسيق مع ألوان أخرى، ويناسب معظم ألوان البشرة، بالإضافة إلى ذلك، يمنح الإطلالة طابعا جذابا، وفقا لموقع "verywellmind".

ماجي بو غصن إطلالتها إطلالة كاجوال

