"سحر اللون الأسود".. 6 صور ومعلومات عن إطلالة غادة عبد الرازق

10 معلومات وصور عن ملكة جمال أوكرانيا 2025 بعد تتويجها

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت غادة مرتدية جاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون ، وبنطلون جينز بأرجل واسعة.

أضافت إلى إطلالتها حزاما أسود عند الخصر، ما أبرز قوامها بشكل جذاب.

تم تنسيق هذه الإطلالة من قبل مصمم الأزياء وناقد الموضة المصري محمد الشريف.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل مريم عبد العزيز.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى لتتناسب مع إطلالتها بواسطة المصفف ألفريد مكرم.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم، حلق.