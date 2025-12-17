إعلان

"سحر اللون الأسود".. 6 صور ومعلومات عن إطلالة غادة عبد الرازق

كتب : مصراوي

04:56 م 17/12/2025
    غادة عبد الرازق (6)
    غادة عبد الرازق (2)
    غادة عبد الرازق (5)
    غادة عبد الرازق (7)
    غادة عبد الرازق (8)
    غادة عبد الرازق (4)
    غادة عبد الرازق (3)

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت غادة مرتدية جاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون ، وبنطلون جينز بأرجل واسعة.

أضافت إلى إطلالتها حزاما أسود عند الخصر، ما أبرز قوامها بشكل جذاب.

تم تنسيق هذه الإطلالة من قبل مصمم الأزياء وناقد الموضة المصري محمد الشريف.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل مريم عبد العزيز.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى لتتناسب مع إطلالتها بواسطة المصفف ألفريد مكرم.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم، حلق.

غادة عبد الرازق إطلالة غادة عبد الرازق

