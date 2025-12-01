إعلان

"لأول مرة في المسابقة".. 10 معلومات عن ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥ بعد تتويجها

كتب : شيماء مرسي

10:00 م 01/12/2025
    إيليد ماكدونالد بفستان بقصة حورية البحر
    ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥
    اعتمدت مكياجًا ترابيًا مع أحمر شفاه بدرجات النيود
    592131555_1594111768425051_3530422595554336613_n
    تبلغ من العمر 26 عامًا
    تعمل إيليد مديرة علاقات عامة في شركة عائلتها
    درست إيليد القانون والأعمال
    تمثيل اسكتلندا في مهرجان ملكة جمال العالم 2026
    فازت سابقًا بجائزة ملكة جمال لاناركشاير الإقليمية في نوفمبر 2025
    تفوقت على 20 متسابقة خلال حفل التتويج

توجت الشابة إيليد ماكدونالد بلقب ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥ خلال حفل أقيم في قاعة فندق جراند سنترال في جلاسكو.

وخطفت إيليد الأنظار بجمالها وإطلالتها الجريئة أثناء تتويجها، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفيروزي بصيحة الظهر المكشوف مصنوع من قماش الشيفون من الأسفل، ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إيليد أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥، وفقا لـ "missworld".

-تبلغ من العمر ٢٦ عاما.

-تعد هذه المشاركة الأولى لـ إيليد في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين.

-تقيم في مدينة جلاسكو باسكتلندا.

-تعمل مديرة علاقات عامة في إحدى شركات عائلتها.

-تخطط إيليد بعد تتويجها لجمع التبرعات لحماية الأطفال والشباب واللاجئين ورعاية المرضى.

-ستمثل اسكتلندا في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين لعام 2026.

-تخرجت من جامعة جلاسكو.

-درست القانون والأعمال.

-لديها خبرة في مجال إدارة الأعمال.

-فازت سابقا بجائزة ملكة جمال لاناركشاير الإقليمية في نوفمبر 2025.

-تفوقت على ٢٠ متسابقة خلال حفل التتويج.

إيليد ماكدونالد ملكة جمال اسكتلندا 2025 مسابقات الجمال

