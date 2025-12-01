"الأسود يليق بها".. تفاصيل إطلالة مي فاروق في أحدث ظهور

توجت الشابة إيليد ماكدونالد بلقب ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥ خلال حفل أقيم في قاعة فندق جراند سنترال في جلاسكو.

وخطفت إيليد الأنظار بجمالها وإطلالتها الجريئة أثناء تتويجها، حيث ارتدت فستان طويل باللون الفيروزي بصيحة الظهر المكشوف مصنوع من قماش الشيفون من الأسفل، ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إيليد أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن ملكة جمال اسكتلندا لعام ٢٠٢٥، وفقا لـ "missworld".

-تبلغ من العمر ٢٦ عاما.

-تعد هذه المشاركة الأولى لـ إيليد في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين.

-تقيم في مدينة جلاسكو باسكتلندا.

-تعمل مديرة علاقات عامة في إحدى شركات عائلتها.

-تخطط إيليد بعد تتويجها لجمع التبرعات لحماية الأطفال والشباب واللاجئين ورعاية المرضى.

-ستمثل اسكتلندا في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين لعام 2026.

-تخرجت من جامعة جلاسكو.

-درست القانون والأعمال.

-لديها خبرة في مجال إدارة الأعمال.

-فازت سابقا بجائزة ملكة جمال لاناركشاير الإقليمية في نوفمبر 2025.

-تفوقت على ٢٠ متسابقة خلال حفل التتويج.

اقرأ أيضا:

أغرب فواتير المطاعم.. لن تصدق ما دفعه الزبائن (صور)

فيديو صادم.. فصل مدير صيني من عمله بعد الاعتداء على عامل

أخفى الجثة لسنوات.. إيطالي يتنكر في شكل والدته المتوفاة لسبب صادم

صراع عالمي وسيطرة الـAI.. توقعات العرافة العمياء "بابا فانجا" لعام 2026

قبل لحظات من حرق جثمانها.. استيقاظ سيدة داخل تابوت (فيديو)



