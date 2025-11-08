ملكة جمال الكون تتعرض لموقف صادم وتنسحب من المسابقة "فيديو"

شهدت بانكوك حادثة غير مسبوقة خلال فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون، بعدما غادرت حاملة اللقب الحالية فيكتوريا ثيلفيج القاعة احتجاجا على ما اعتبرته "إهانة علنية" لملكة جمال المكسيك ميليسا فلوريس بوش، التي تعرضت لتوبيخ مباشر أمام المتسابقات بسبب تغيبها عن جلسة تصوير لإحدى الجهات الراعية.

وبثت الواقعة مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال الكون تايلاند على موقع "فيسبوك"، حيث ظهر نَوَات إتساراجريسيل، نائب رئيس المنظمة لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا، وهو يطلب من بوش الوقوف وتبرير غيابها.

وعندما رفضت المتسابقة الرد على التوبيخ العلني، قاطعها المسؤول ووجه إليها وصفا مهينا، وطلب من الأمن إخراجها من القاعة، وسط حالة من الصدمة بين الحاضرين.

وعقب الحادثة، أعلنت ثيلفيج رفضها لما جرى وغادرت القاعة قائلةً بحزم: "هذه مسألة تتعلق بحقوق المرأة. نحترم الجميع، لكن لا يمكن التعامل بهذه الطريقة، لذلك سأغادر."

وحظي موقفها بتصفيق الحاضرين وتضامن عدد من المشاركات اللواتي أبدين استعدادا لمغادرة المكان تضامنا مع زميلتهن.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه "أحد أكثر المواقف تمكينا في تاريخ المسابقة"، مشيدين بشجاعة ثيلفيج وموقفها الداعم لكرامة النساء.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة الجدل القديم حول ثقافة الإهانة العلنية والمحسوبيات داخل المنظمة، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت تتويج ملكة جمال كوبا 2025، لينا لواسيز، وهي ابنة الإعلامية ليلي إستيفان وابنة شقيق المغنية العالمية جلوريا إستيفان، في ظل اتهامات بالتحيز.

وفي أول تعليق رسمي، أصدرت منظمة ملكة جمال الكون بيانا أكدت فيه أن فعاليات المسابقة ستستمر وفق الجدول المقرر، مشددة على التزامها الدائم بقيم "التنوع والتمكين والشمول".

Astonishing moment Miss Universe winner storms out of this year's event after pageant president reprimands Miss Mexico and tells security to remove her for not showing 'respect' pic.twitter.com/Rm4zcra7A8 — Nasim Haider (@NasimHaider2) November 4, 2025 ">

اقرأ أيضا:

جائزة غير متوقعة من جيم صيني لمن يخسر 50 كيلوجرام خلال 3 أشهر

"مزجت بين الطبيعة والطب".. خبير أثري يكشف أسرار جمال وجاذبية كليوباترا

فرح ببلاش.. عريس يعتمد حيلة ذكية لتغطية تكلفة الفرح

تحولت إلى فنادق ومعالم سياحية .. أغرب 3 مراحيض حول العالم

مقابل 25 دولار.. مقهي يتيح للزبائن تجربة دور "الخادمات"