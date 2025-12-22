علق إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب، على فوز منتخب بلاده أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري، على حساب جزر القمر، في افتتاح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب المغرب تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر، أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر دياز عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، مجموعة من الصور له خلال مشاركته في المباراة وكتب: "أنا سعيد جداً بهذا الفوز الرائع في كأس الأمم الأفريقية، شكرًا للجماهير على كل الدعم، إلى الأمام".

وساهم دياز في فوز منتخب بلاده على جزر القمر بثنائية نظيفة، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة، التي أقيمت أمس الأحد.

وتستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أنا سعيد جداً بهذا الفوز الرائع في كأس الأمم الأفريقية. شكرًا للجماهير على كل الدعم. إلى الأمام!



Muy feliz por esta gran victoria en la Copa África de Naciones. Gracias afición por todo el cariño. ¡Seguimos! 🇲🇦🦁🤷‍♂️#DimaMaghreb pic.twitter.com/7tHU9xCRIk — Brahim (@Brahim) December 21, 2025

