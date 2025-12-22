مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

أول تعليق من إبراهيم دياز بعد فوز منتخب المغرب على جزر القمر في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

02:02 ص 22/12/2025
علق إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب، على فوز منتخب بلاده أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري، على حساب جزر القمر، في افتتاح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب المغرب تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب جزر القمر، أمس الأحد 21 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر دياز عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، مجموعة من الصور له خلال مشاركته في المباراة وكتب: "أنا سعيد جداً بهذا الفوز الرائع في كأس الأمم الأفريقية، شكرًا للجماهير على كل الدعم، إلى الأمام".

وساهم دياز في فوز منتخب بلاده على جزر القمر بثنائية نظيفة، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة، التي أقيمت أمس الأحد.

وتستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية إبراهيم دياز المغرب وجزر القمر

