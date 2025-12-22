حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف المغرب الثاني في مرمى جزر القمر

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، مدى صحة هدف منتخب المغرب الثاني في مرمى جزر القمر، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف المغرب الثاني ضد جزر القمر، كان لابد من إلغائه، بسبب وجود مخالفة على أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس، بسبب ارتفاع القدم بشكل غير طبيعي".

وأضاف: "ارتفاع قدم الكعبي بشكل غير طبيعي، يمثل خطورة على مدافع جزر القمر، بجانب أن هذا الأمر منعه من التنافس على الكرة بشكل عادل".

وكان منتخب المغرب تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره جزر القمر، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن أيوب الكعبي نجح في تسجيل الهدف الثاني للمغرب، في الشوط الثاني من المباراة، بعد دخوله بدلا من سفيان رحيمي.

