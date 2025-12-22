مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف المغرب الثاني في مرمى جزر القمر

كتب - يوسف محمد:

12:31 ص 22/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أيوب الكعبي (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    أيوب الكعبي (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    أيوب الكعبي (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    أيوب الكعبي (3) (1)
  • عرض 6 صورة
    أيوب الكعبي (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، مدى صحة هدف منتخب المغرب الثاني في مرمى جزر القمر، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف المغرب الثاني ضد جزر القمر، كان لابد من إلغائه، بسبب وجود مخالفة على أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلس، بسبب ارتفاع القدم بشكل غير طبيعي".

وأضاف: "ارتفاع قدم الكعبي بشكل غير طبيعي، يمثل خطورة على مدافع جزر القمر، بجانب أن هذا الأمر منعه من التنافس على الكرة بشكل عادل".

وكان منتخب المغرب تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره جزر القمر، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن أيوب الكعبي نجح في تسجيل الهدف الثاني للمغرب، في الشوط الثاني من المباراة، بعد دخوله بدلا من سفيان رحيمي.

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيوب الكعبي كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب المغرب وجزر القمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات