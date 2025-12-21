جمالهن ساحر.. 8 نجمات تألقن بفساتين لا تُنسى في 2025

بعد إثارت إيرينا الجدل.. 10 معلومات عن ملكة جمال مصر عالميا 2025

فستان ضيق.. ملك أحمد زاهر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

شهد عام 2025 مجموعة من الإطلالات اللافتة للنجمات العربيات، حيث تميزت كل إطلالة بالأناقة والفخامة، مع لمسات مكياج وتسريحات شعر أضافت جاذبية خاصة لكل نجمة.

إليكم أبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار هذا العام:

درة

تألقت الفنانة درة بفستان وردي انسيابي بقصة "الكب" من توقيع المصممة السعودية وعد العقيلي، وتنسيق الاستايلست إسلام متولي.

وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من خبيرة التجميل منى جمال، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزينت الإطلالة بمجوهرات من دار "Pasquale Bruni" الإيطالية.

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" ومكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى.

هنا الزاهد

اختارت الفنانة هنا الزاهد إطلالة ملكية بفستان أبيض طويل بقصة "الكب" وفتحة ساق جريئة، من تصميم الفرنسي علي القروي، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وأكملت اللوك بمجوهرات من المصمم الأردني عبد الله سكجها.

هيفاء وهبي

ارتدت الفنانة هيفاء وهبي ارتدت فستانا أخضر زيتي طويل بقصة انسيابية وحزام عند الخصر من توقيع اللبناني إيلي صعب، مع مكياج قوي وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة كالعروس، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة "الكاب" مع إكستنشن من توقيع رامي قاضي، ونسق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد الإطلالة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على الكتفين، وزينت مجوهراتها بالكوليه والحلق والأسورة.

سيرين عبد النور

اختارت الفنانة سيرين عبد النور فستانا أحمر طويل بقصة الكب وتصميم "حورية البحر" من توقيع اللبناني أنطوان القارح، مع ترك شعرها منسدل على الكتفين ومجوهرات مكونة من عقد وحلق وعدة أساور.

ياسمين عبد العزيز

تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفستان أسود جذاب بقصة الكم الواحد مزين بتطريزات لامعة من توقيع دار نعيم خان، مع مكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، وزيّنت الإطلالة بحلق وأسورة وخاتم.

هبة مجدي

اختارت الفنانة هبة مجدي فستانا أزرق لامع طويل بقصة انسيابية من توقيع المصرية ليلى فارس، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش فضي ومجوهرات بسيطة من علامة "Glamour" المصرية.