فيديو هدف أيوب الكعبي في مرمى منتخب جزر القمر بكأس الأمم الأفريقية
كتب – محمد عبد السلام:
استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز مهم على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.
وسجل هدفي المنتخب المغربي كلا من: إبراهيم دياز في الدقيقة 55، وأيوب الكعبي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.
وأحرز أيوب الكعبي هدفا رائعا بطريقة خلفية مزدوجة (باكورد)، ليثير إعجاب الجماهير ويتحول الهدف إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال المباراة.
ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مالي، زامبيا، وجزر القمر.
أيوب الكعبي يعزز تقدم المنتخب المغربي بطريقة رائعة#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/1LRpg1zSki— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025