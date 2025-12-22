مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

فيديو هدف أيوب الكعبي في مرمى منتخب جزر القمر بكأس الأمم الأفريقية

كتب – محمد عبد السلام:

12:27 ص 22/12/2025
استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز مهم على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

فيديو هدف أيوب الكعبي في مرمى منتخب جزر القمر بكأس الأمم الأفريقية

وسجل هدفي المنتخب المغربي كلا من: إبراهيم دياز في الدقيقة 55، وأيوب الكعبي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وأحرز أيوب الكعبي هدفا رائعا بطريقة خلفية مزدوجة (باكورد)، ليثير إعجاب الجماهير ويتحول الهدف إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب خلال المباراة.

ويشارك منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مالي، زامبيا، وجزر القمر.

فيديو هدف أيوب الكعبي أيوب الكعبي كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب مجموعة منتخب المغرب

جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

