25 صورة لمران مصر الختامي قبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من رقص بعثة منتخب مصر قبل خوضهم مباراة البداية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهر لاعبو منتخب مصر الأول وهم يرقصون على الأنغام والهتافات المغربية، كما حرصوا على دعم صلاح بكلمات خاصة"ها هو هاتو صلاح هاهو هاتو صلاح".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره زيمبابوي اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستقام مباراة مصر وزيمبابوي على استاد الملعب الكبير بأغادير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.