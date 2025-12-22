مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

" هاتو صلاح".. فيديو رقص لاعبي منتخب مصر على موسيقى وهتافات مغربية

كتب : نهي خورشيد

01:02 ص 22/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر 1
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من رقص بعثة منتخب مصر قبل خوضهم مباراة البداية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهر لاعبو منتخب مصر الأول وهم يرقصون على الأنغام والهتافات المغربية، كما حرصوا على دعم صلاح بكلمات خاصة"ها هو هاتو صلاح هاهو هاتو صلاح".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره زيمبابوي اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستقام مباراة مصر وزيمبابوي على استاد الملعب الكبير بأغادير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حمد صلاح أس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي

