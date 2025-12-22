ستيف ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا
كتب : مصراوي
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
وكالات
قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، فجر اليوم الاثنين، إن روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا.
كتب ويتكوف عبر منصة "إكس": "خلال اليومين الماضيين في فلوريدا، عقد المبعوث الخاص الروسي كيريل ديميترييف، اجتماعات مثمرة وبناءة مع الوفد الأمريكي في إطار الترويج لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا".
وأضاف: "لا تزال روسيا ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق السلام في أوكرانيا"، متابعا: "تُقدر روسيا عاليا جهود الولايات المتحدة ودعمها في حل النزاع الأوكراني واستعادة الأمن العالمي"، وفقا لروسيا اليوم.