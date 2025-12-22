إعلان

ستيف ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا

كتب : مصراوي

01:40 ص 22/12/2025

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

وكالات

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، فجر اليوم الاثنين، إن روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام في أوكرانيا.

كتب ويتكوف عبر منصة "إكس": "خلال اليومين الماضيين في فلوريدا، عقد المبعوث الخاص الروسي كيريل ديميترييف، اجتماعات مثمرة وبناءة مع الوفد الأمريكي في إطار الترويج لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا".

وأضاف: "لا تزال روسيا ملتزمة التزاما كاملا بتحقيق السلام في أوكرانيا"، متابعا: "تُقدر روسيا عاليا جهود الولايات المتحدة ودعمها في حل النزاع الأوكراني واستعادة الأمن العالمي"، وفقا لروسيا اليوم.

ستيف ويتكوف روسيا اتفاق أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا مبعوث ترامب

