تألقت الفنانة ميرنا نور الدين في، بإطلالة شتوية راقية، وجاء ذلك خلال عدة صور شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرنا مرتدية من الجزء العلوي، معطفًا من الفرو باللون الرمادي الفاتح المائل إلى الأوف وايت، يتميز بقصته الواسعة وياقته الكبيرة.

ونسّقت ميرنا إطلالتها مع قفازات سوداء أنيقة، بينما انسدل شعرها الأسود الطويل بنعومة من أسفل قبعة رأس بيضاء.

واختارت مكياج هاديء يناسب أجواء الطبيعة وسط الثلوج.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar" فإن الفرو في عالم الموضة يرتبط بالأناقة والترف، لذلك يمنح أي إطلالة لمسة فاخرة حتى مع أبسط التنسيقات.