إعلان

من هو أيوب الكعبي صاحب هدف منتخب المغرب الثاني؟

كتب – محمد عبد السلام:

12:31 ص 22/12/2025
    أيوب الكعبي رفقة زوجته أثناء استلام جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني
    أيوب الكعبي يفوز بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني1
    أيوب الكعبي (7)

حقق منتخب المغرب فوزا مهما على نظيره منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل المهاجم المغربي أيوب الكعبي الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بطريقة ضربة خلفية مزدوجة، ليتصدر الهدف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظي الهدف بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين بكأس الأمم.

من هو أيوب الكعبي صاحب هدف منتخب المغرب الثاني؟

ولد أيوب الكعبي، البالغ من العمر 32 عاما، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وشارك مع المنتخب المغربي في 61 مباراة دولية، تمكن خلالها من تسجيل 30 هدفا.

ويشغل الكعبي مركز المهاجم الصريح، ويتميز بقدرات فنية عالية، وسرعة كبيرة، وحس تهديفي مميز، ويبلغ طوله 182 سم.

وخاض أيوب الكعبي تجارب احترافية في عدة دوريات، من بينها الدوري الصيني، والدوري القطري، والدوري التركي، كما لعب لعدد من الأندية المغربية، أبرزها الوداد الرياضي ونهضة بركان.

وانتقل الكعبي مؤخرا من نادي السد القطري إلى نادي أولمبياكوس اليوناني عام 2023، حيث قدم مستويات مميزة، ونجح في التألق مع الفريق.

وخاض مع أولمبياكوس 116 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 75 هدفا، وصنع 12 هدفا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين المغاربة في السنوات الأخيرة في الدوري اليوناني.

أيوب الكعبي من هو أيوب الكعبي معلومات عن أيوب الكعبي منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية

