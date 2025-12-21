بعد إثارت إيرينا الجدل.. 10 معلومات عن ملكة جمال مصر عالميا 2025

جمالهن ساحر.. 8 نجمات تألقن بفساتين لا تُنسى في 2025

أثارت إيرينا يسري، ملكة جمال مصر عالميا لعام 2025، جدلا واسعا بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بسبب مزاولتها التمثيل دون الحصول على تصريح رسمي.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن إيرينا، وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال استضافتها ببرنامج "يوم للستات" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز على قناة "هي".

- إيرينا تخرجت عام 2021.

- هي طبيبة أسنان.

- حاصلة على دبلومة في التجميل.

- بدأت مسيرتها المهنية كطبيبة قبل أن تشارك في مسابقة ملكة جمال مصر بدعم من والدتها والمحيطين بها.

- فازت بلقب ملكة جمال مصر عالميا 2025.

- حصلت على عروض تمثيلية، لكنها أكدت أنها لن تترك مهنتها كطبيبة أسنان.

- يبلغ طولها 162 سم ووزنها الحالي 57 كجم.

- تمارس اليوجا والتأمل، بالإضافة إلى التمارين الرياضية المنتظمة.

- تتبع نظاما غذائيا متوازنا يركز على وجبة الإفطار بالبروتين وتقليل الكربوهيدرات في الغداء.

- تعمل متطوعة منذ أربع سنوات في حملة "أنتِ الأهم" لحقوق المرأة، وتركز على مكافحة العنف الأسري والتحرش، ومواجهة الابتزاز الإلكتروني، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات بسرية تامة.

- تشارك متابعيها صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام"، حيث يتابعها 431 ألف شخص.