لفتت المطربة هيفاء وهبي، الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت هيفاء فستانًا مخمليًا طويلًا باللون البنفسجي المائل إلى الأرجواني.

جاء التصميم بقصّة ملاصقة للجسم تبرز رشاقة قوامها، كما تميز الفستان بتصميم مكشوف الكتفين مع أكمام طويلة.

ونسّقت الإطلالة مع حذاء بكعب عالٍ باللون نفسه، واعتمدت مجوهرات فضية ناعمة.

أما من ناحية الجمال، فاختارت مكياج عيون سموكي لافت، مع شعر أسود طويل منسدل زاد الإطلالة سحرًا وجاذبية.

ووفق موقع "Harper’s Bazaar" فإن اللون البنفسجي يدل على الفخامة والترف، ويعكس الإحساس بالرقي، كما يوحي بالعمق والخيال ويمنح شعورًا بالجاذبية.