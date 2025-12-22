عمرو زكي يدافع عن حسام حسن في أول ظهور إعلامي بعد غياب لفترة طويلة

تحدث عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن مواجهة الفراعنة أمام زيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال زكي، في تصريحات تلفزيونية إن ما يحدث مع حسام حسن أمر غير عادل، مؤكداً أن اتحاد الكرة لا يقوم بدوره الكامل في حماية المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأضاف أن الإعلام يجب أن يكون له دور داعم للمنتخب خلال فترة البطولة، موضحاً أن الاهتمام غالباً ما ينصب على دعم الأندية أكثر من المنتخب.

وأشار إلى أنه سبق له العمل مع حسام حسن في نادي الزمالك، مؤكداً أنه مدرب لا يقبل الخسارة ويملك شخصية قوية.

وأوضح زكي أن المدرب الأسبق حسن شحاتة كان يتعرض لانتقادات وخلافات، لكن الجميع كان يقف خلفه خلال البطولات، مطالباً بتكرار نفس النهج مع حسام حسن في الوقت الحالي.

وأشار نجم المنتخب السابق إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل الانقسامات بين الأهلي والزمالك، وأن الجماهير من حقها مشاهدة المنتخب والاستمتاع بأدائه.

وشدد زكي على أن حسام حسن شخصية كبيرة لا يجب التقليل منها أو الهجوم عليها، معتبراً أن تصريحاته الأخيرة تم تفسيرها بشكل خاطئ ولم تكن سوى اختلاف في أسلوب التعبير.

واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني سيحسن توظيف العناصر المتاحة، موضحاً أن عمر مرموش ومحمد صلاح سيكون لهما دور مؤثر، إلى جانب مصطفى محمد حال جاهزيته، بينما يرى أن إمام عاشور هو الأجدر بقيادة خط الوسط وصناعة اللعب.