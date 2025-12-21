حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل المغربي إبراهيم دياز أول أهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ليصبح صاحب أول هدف في نسخة البطولة لعام 2025.

من هو إبراهيم دياز صاحب أول هدف في كأس أمم أفريقيا 2025؟

ولد إبراهيم دياز، البالغ من العمر 26 عاما، في مدينة ملقة الإسبانية، وسبق له أن خاض مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني الأول، إضافة إلى 8 مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما، وفي عام 2024، قرر تمثيل المنتخب المغربي، حيث شارك معه في 16 مباراة دولية، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف.

يشغل إبراهيم دياز مركز الجناح الأيمن، ويتميز بمهاراته الفنية وسرعته، ويبلغ طوله 170 سم.

بدأ دياز مسيرته الكروية في صفوف شباب نادي مانشستر سيتي، قادما من أكاديمية نادي ملقة الإسباني، وفي عام 2019، انتقل إلى نادي ريال مدريد، وبعد عام واحد، وتحديدا في 2020، انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي إي سي ميلان الإيطالي، حيث استمرت إعارته حتى عام 2023، قبل أن يعود مجددا إلى صفوف ريال مدريد.

وخاض إبراهيم دياز مع ريال مدريد حتى الآن 139 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا، وصنع 22 تمريرة حاسمة.