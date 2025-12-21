إعلان

فستان ضيق.. ملك أحمد زاهر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : نرمين ضيف الله

07:42 م 21/12/2025
شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، جمهورها؛ بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت ملك مرتدية فستان أسود أنيق وناعم، تميز الفستان بتصميم ضيق وطويل بكتف واحد مكشوف والآخر بكم طويل، مع تفاصيل "كشكشة" أو ثنيات على الجانبين.

واختارت ملك ميكب هاديء بدرجات النيود، ورسمت العيون الاسموكي، وتركت شعرها المموج على جانبيه.

ووفق ما جاء في موقع "Vogue"، فإن اللون الأسود ملك الألوان ويدل على الهيبة والشموخ؛ ولم تكن المرة الأولى لاختيار ملك زاهر اللون الاسود، بل اعتادت في الفترة الأخيرة على الظهور به كملك للألوان.

ملك أحمد زاهر إنستجرام ملك أحمد زاهر إطلالة ملك أحمد زاهر

