"الأسود يليق بها".. هكذا نسقت هنا شيحة إطلالتها في ختام مهرجان قرطاج

كتبت- نرمين ضيف الله:

08:38 م 21/12/2025
    هنا شيحة في ختام مهرجان قرطاج
    هنا شيحة في ختام مهرجان قرطاج
    هنا شيحة في ختام مهرجان قرطاج
    هنا شيحة في ختام مهرجان قرطاج

ظهرت الفنانة هنا شيحة خلال حفل اختتام الدورة الأخيرة من مهرجان قرطاج السينمائي الدولي بإطلالة راقية اتسمت بالأناقة الكلاسيكية.

واختارت بدلة رسمية باللون الأسود مكوّنة من بليزر وبنطال بقصّة أنيقة.

وارتدت أسفل البليزر قميصًا أسود من الحرير مزودًا بأزرار، أضفى لمسة ناعمة على الإطلالة.

وتركت شعرها بأسلوب مشدود إلى الخلف على هيئة ذيل حصان، مع مكياج متوازن بدرجات النيود أظهر ملامح وجهها الطبيعية.

وزينت مظهرها بمجوهرات ذهبية بارزة، خاصة الأقراط الكبيرة والخواتم، ما عزّز إحساس الفخامة والبساطة معًا.

ووفق "Vogue"، يرمز البليزر إلى الذوق الراقي والبساطة الراقية، خاصة عند تنسيقه بقصّات نظيفة وألوان هادئة.

والبليزر من القطع المرتبطة بالحضور القوي والاستقلالية، ويعكس شخصية واثقة وقادرة على فرض نفسها.

مهرجان قرطاج هنا شيحة

