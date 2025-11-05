جمالها رهيب.. معلومات وصور عن ملكة جمال جزر كوك 2025 بعد تتويجها

قبل انطلاقه.. نجمات بفساتين بفتحة ساق جريئة في القاهرة السينمائي 2024

توجت تياري هنري أنجونا بلقب ملكة جمال جزر كوك 2025 في الحفل النهائي الذي أقيم في مدينة راروتونجا.

وخطفت تياري الأنظار خلال الحفل بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستان مكون من توب بقصة "الكب" وجيب بصيحة الريش باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات عن ملكة جمال جزر كوك 2025، وفقا لـ "missworld".

-ولدت في جزيرة مانغيا.

-دخلت في المسابقة من أجل تحقيق حلم والدها الذى توفي في أبريل 2024.

-تستعد تياري لتمثيل جزر كوك في مهرجان ملكة جمال العالم الثالث والسبعين لعام ٢٠٢٦.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" 2,675 ألف متابع.

-دائما تحرص على مشاركة متابعيها إطلالتها ويومياتها على موقع إنستجرام.

-تعتاد تياري الظهور بإطلالات جريئة ومكشوفة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

-حصلت المتسابقة على درجة الماجستير في القانون.

-مهتمة بالقضايا المتعلقة بالبيئة وحماية المحيطات والعنف ضد المرأة.

