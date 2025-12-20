إعلان

نجمات عربيات ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

كتب : أسماء مرسي

08:00 م 20/12/2025
    النجمة الشابة سلمى أبو ضيف تتميز بجاذبيتها الطبيعية وبساطة أناقتها

شهد عام 2025 دخول العديد من النجمات العربيات قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفق تصنيف منصة TC Candler العالمية الشهيرة، إحدى أبرز القوائم السنوية للجمال على مستوى العالم.

وتضم هذه القائمة نجمات يتميزن بالجمال الطبيعي والحضور اللافت، ما جعلهن من أبرز الوجوه المرشحة عالميا.

هنا الزاهد

دخلت الفنانة هنا الزاهد قائمة "أجمل 100 وجه في العالم" لعام 2025، وذلك بفضل أسلوبها العصري والفريد في تنسيق إطلالاتها، بالإضافة إلى ملامحها الناعمة والجذابة.

كما تتميز هنا بأسلوب راق في المجوهرات، فهي تختار القطع التي تكمل إطلالتها وتبرز جمالها.

مايان السيد

الممثلة المصرية مايان السيد تتميز بجمال رقيق وأناقة لافتة، مع ملامح متناسقة جعلتها من بين المرشحات البارزات في قائمة أجمل 100 وجه في العالم، كما تتمتع بأسلوب عصري في اختيار إطلالاتها خلال حضورها المهرجانات أو المناسبات العامة.

نسرين طافش

الفنانة السورية نسرين طافش تتمتع بحضور قوي، بالإضافة إلى جمال كلاسيكي وملامح مميزة جعلتها ضمن أبرز النجمات العربيات في قائمة أجمل 100 وجه في العالم، كما تبرز أناقتها في إطلالاتها على الشاشة وفي المناسبات، ما يزيد من جاذبيتها الطبيعية.

مي عمر

دائما ما تلفت الفنانة مي عمر الأنظار بجمالها وأناقتها في الإطلالات العامة، كما تتميز بأسلوب بسيط وأنيق في اختيار ملابسها ومجوهراتها، ما يضفي على إطلالتها جاذبية طبيعية ويجعلها محط الأنظار.

سلمى أبو ضيف

النجمة الشابة سلمى أبو ضيف تتميز بجاذبيتها الطبيعية وبساطة أناقتها، وملامحها المتناسقة أكسبتها مكانة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025.

كما تُعرف سلمى بتميزها في مجال عرض الأزياء، وتمكنت خلال سنوات قليلة من ترسيخ مكانتها كرمز للأناقة والجمال، ما يجعل كل ظهور لها لافتا ويجذب الأنظار.

