6 صور ومعلومات عن إطلالة كارولين عزمي- كيف نسقتها؟

تألقت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت كارولين مرتدية فستان طويل باللون البني، مزين بتطريزات لامعة، ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

كما جاء تصميم الفستان بقصة محددة عند منطقة الخصر، ما ساعدها على إبراز قوامها بشكل أنيق.

الفستان من توقيع "Z A H A N"، علامة تجارية مصرية للأزياء، وتنسيق الاستايلست مايان هشام.

واعتمدت مكياجا هادئا بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل ميرنا مراد.

واختارت كارولين تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي بواسطة المصفف كيرلس عماد.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، من العلامة التجارية للمجوهرات "GLAMOUR".