إعلان

حصاد 2025.. 10 إطلالات لـ مايا دياب أثارت الجدل- جريئة وغريبة

كتب : أسماء مرسي

07:00 م 20/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    10 إطلالات لـ مايا دياب أثارت الجدل- جريئة وغريبة
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب بفستان جريء
  • عرض 17 صورة
    خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالات غير تقليدية وجريئة
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب
  • عرض 17 صورة
    مايا بفستان شفاف
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب بفستان جريء (1)
  • عرض 17 صورة
    مايا يبفستان جريء في الجونة
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب
  • عرض 17 صورة
    فستان أسود مع تاج برأس كبش
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب تتألق بالأسود
  • عرض 17 صورة
    مايا بفستان جريء باللون البني
  • عرض 17 صورة
    مايا دياب اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل
  • عرض 17 صورة
    ارتدت فستانا طويلا باللون البني بقصة "الهاف ستومك" مكشوفا عند منطقة البطن
  • عرض 17 صورة
    ظهرت بفستان قصير من الجينز الأزرق الفاتح بتصميم بسيط
  • عرض 17 صورة
    فستان أبيض شفاف من الدانتيل
  • عرض 17 صورة
    لفتت الأنظار بفستان أسود ضيق وأكمام شفافة، وأكملت الإطلالة بتاج ذهبي على شكل رأس كبش، منحها طابعا غ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كالعادة، خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالات غير تقليدية وجريئة، بين الفساتين الشفافة والغريبة في عام 2025.

وفيما يلي أبرز 10 إطلالات أثارت الجدل لمايا دياب خلال هذا العام.

فستان ذهبي

تألقت مايا بفستان ذهبي شفاف من الجانبين، نسقته مع مكياج ترابي ومجوهرات ماسية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

جامبسوت برتقالي

ظهرت بجامبسوت شفاف باللون البرتقالي، تميز بقصة ضيقة وظهر مكشوف، ومطرز بالكامل بتفاصيل لامعة، من توقيع المصمم جان لويس صبحي.

واعتمدت على الدرجات الترابية مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل اللبنانية جوي حوشاب، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة بواسطة المصففة ريما جمول.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم من توقيع مصمم مجوهرات إيطالي Roberto Coin.

فستان بيج بفتحة جريئة

اختارت فستانا طويلا باللون البيج، مكشوف الصدر مع فتحة ساق عالية، وأكملت اللوك بمكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة.

إطلالة كاجوال لافتة

ظهرت أيضا بتوب وبنطلون أبيض واسع مع "هودي"، واعتمدت مكياجا ناعما وإكسسوارات عصرية.

جامبسوت مخملي أسود

وأطلت مرتدية جامبسوت من المخمل باللون الأسود، تميز بأنه بقصة "الهاف ستومك" وبصيحة الظهر المكشوف، واخترات أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع اللوك حقيبة بنفس الل

فستان بني بقصة ضيقة

ارتدت فستانا طويلا باللون البني بقصة "الهاف ستومك" مكشوفا عند منطقة البطن، مع مكياج قوي ركز على العيون وتسريحة شعر طبيعية.

فستان أسود مع تاج برأس كبش

لفتت الأنظار بفستان أسود ضيق وأكمام شفافة، وأكملت الإطلالة بتاج ذهبي على شكل رأس كبش، منحها طابعا غير تقيلديا.

فستان جينز قصير

ظهرت بفستان قصير من الجينز الأزرق الفاتح بتصميم بسيط، ونسقته مع مكياج ناعم وإكسسوارات أنيقة.

فستان أبيض شفاف من الدانتيل

اختارت فستانا أبيض شفافا من الدانتيل مع أكمام منفصلة وطرحة طويلة منسدلة على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمكياج بدرجات الألوان الترابية الهادئة.

فستان ذهبي بتصميم الريش

تألقت أيضا بإطلالة جريئة وغريبة، إذ ارتدت فستانا باللون الذهبي مزين بتصميم يشبه الريش، مع قفازات سوداء شفافة وتسريحة شعر مبتكرة ومكياج جريء

.

مايا دياب أجرأ إطلالات مايا دياب حصاد 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر