نجمات عربيات ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

كالعادة، خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالات غير تقليدية وجريئة، بين الفساتين الشفافة والغريبة في عام 2025.

وفيما يلي أبرز 10 إطلالات أثارت الجدل لمايا دياب خلال هذا العام.

فستان ذهبي

تألقت مايا بفستان ذهبي شفاف من الجانبين، نسقته مع مكياج ترابي ومجوهرات ماسية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

جامبسوت برتقالي

ظهرت بجامبسوت شفاف باللون البرتقالي، تميز بقصة ضيقة وظهر مكشوف، ومطرز بالكامل بتفاصيل لامعة، من توقيع المصمم جان لويس صبحي.

واعتمدت على الدرجات الترابية مع التركيز على رسمة العيون، من تنفيذ خبيرة التجميل اللبنانية جوي حوشاب، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة بواسطة المصففة ريما جمول.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم من توقيع مصمم مجوهرات إيطالي Roberto Coin.

فستان بيج بفتحة جريئة

اختارت فستانا طويلا باللون البيج، مكشوف الصدر مع فتحة ساق عالية، وأكملت اللوك بمكياج ترابي وتسريحة شعر منسدلة.

إطلالة كاجوال لافتة

ظهرت أيضا بتوب وبنطلون أبيض واسع مع "هودي"، واعتمدت مكياجا ناعما وإكسسوارات عصرية.

جامبسوت مخملي أسود

وأطلت مرتدية جامبسوت من المخمل باللون الأسود، تميز بأنه بقصة "الهاف ستومك" وبصيحة الظهر المكشوف، واخترات أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ونسقت مع اللوك حقيبة بنفس الل

فستان بني بقصة ضيقة

ارتدت فستانا طويلا باللون البني بقصة "الهاف ستومك" مكشوفا عند منطقة البطن، مع مكياج قوي ركز على العيون وتسريحة شعر طبيعية.

فستان أسود مع تاج برأس كبش

لفتت الأنظار بفستان أسود ضيق وأكمام شفافة، وأكملت الإطلالة بتاج ذهبي على شكل رأس كبش، منحها طابعا غير تقيلديا.

فستان جينز قصير

ظهرت بفستان قصير من الجينز الأزرق الفاتح بتصميم بسيط، ونسقته مع مكياج ناعم وإكسسوارات أنيقة.

فستان أبيض شفاف من الدانتيل

اختارت فستانا أبيض شفافا من الدانتيل مع أكمام منفصلة وطرحة طويلة منسدلة على كتفيها، وأكملت إطلالتها بمكياج بدرجات الألوان الترابية الهادئة.

فستان ذهبي بتصميم الريش

تألقت أيضا بإطلالة جريئة وغريبة، إذ ارتدت فستانا باللون الذهبي مزين بتصميم يشبه الريش، مع قفازات سوداء شفافة وتسريحة شعر مبتكرة ومكياج جريء

.