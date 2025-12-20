إعلان

فستان قصير وجريء.. يارا السكري بإطلالة مُلفتة

كتبت- أسماء مرسي:

07:20 م 20/12/2025
لفتت الفنانة يارا السكري الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يارا مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود، يتميز بأنه مزين بالترتر اللامع من الأعلى، مع قصة "هالتر" تبرز الكتفين.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى، لإبراز ملامحها وتفاصيل الفستان.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد.

الفستان المزين بالترتر اللامع يمنح الإطلالة لمسة من الجاذبية، ويجعل مرتديه محط الأنظار في أي مناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق الفستان بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، لأنه بفضل لمعانه دون الحاجة لتفاصيل إضافية، وفقا لموقع "timesofindia".

يارا السكري

