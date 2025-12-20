إعلان

خطفت الأنظار بالأسود.. ملك أحمد زاهر بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

06:52 م 20/12/2025
    ملك أحمد زاهر
    ملك أحمد زاهر
    ملك أحمد زاهر
    ملك أحمد زاهر
    ملك أحمد زاهر

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ملك مرتدية فستان قصير باللون الأسود، تميز بأنه مزين بتطريزات لامعة، وبصيحة الشراشيب من الأسفل.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

ارتداء فستان باللون الأسود خيارا مثاليا لمن يرغب في الظهور بإطلالة أنيقة ومميزة، كما يناسب مختلف المناسبات، ويُسهل تنسيقه مع الإكسسوارات والمجوهرات.

إضافة إلى ذلك، يتميز الفستان الأسود بقدرته على إبراز القوام بشكل أنيق ومنح إطلالة أكثر رشاقة، ويمنح مرتديه حضورا لافتا، وفقا لموقع "anrobee".

ملك أحمد زاهر

