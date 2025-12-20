حجاب وفستان أنيق.. بسمة بوسيل بلوك جذاب

نجمات عربيات ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

تألقت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة محتشمة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت بسمة فستانا طويلا باللون الأسود، كما تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ما منحها قواما جذابا.

ونسقت مع الفستان حجاب رأس بنقوش مميزة، ما أضفى طابعا راقيا على إطلالتها.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البرجندي، تتناسب بشكل مثالي مع درجات حجاب الرأس.

وارتدت حذاء طويل باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

الفستان بقصة انسيابية مريح وأنيق في نفس الوقت، لأنه ينساب على الجسم، ويمنحه مظهرا ناعم وجذاب، كما أنه يسهل تنسيقه مع إكسسوارات مختلفة، ويُخفي بعض العيوب البسيطة في القوام، وفقا لموقع "zola".