ما دلالة المكتوب على فستان "آية" ابنة الرئيس السيسي خلال افتتاح المتحف

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة بتصميم المونوكروم، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية توب ضيق ومكشوف الصدر، مزينا بتطريزات لامعة باللون البورجندي، ونسقت معه شورت قصير من الجلد وجاكيت طويل بنفس اللون، ما منحها مظهرا أنيقا وجريئا في الوقت نفسه.

واعتمدت النجمة مكياجا قويا، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق من المخمل باللون البورجندي، ونظارة شمسية سوداء.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم وحلق.

وعلقت مصممة الأزياء، رضوى سامي، على الإطلالة قائلة: "لوك جريء يلفت الانتباه، واللون البورجندي موضة هذا العام ويناسب إطلالتها تماما".

وتابعت في تصريح لـ"مصراوي": "التوب مع الشورت والجاكيت مناسبة لأجواء أوروبا، وتبرز أسلوبها المميز والمواكب لأحدث صيحات الموضة.

وأضافت أن ما يميز هيفاء هو قدرتها على المزج بين القطع الجريئة والفخامة في الوقت نفسه، فهي تختار الألوان والإكسسوارات بعناية لتبرز شخصيتها القوية والثقة بالنفس.

اقرأ أيضا:

بيد خبير التجميل شريف طانيوس.. هدى المفتي وسلمى أبو ضيف تتألقان بمكياج فرعوني

5 نجمات عربيات تألقن مؤخرًا بإطلالات استثنائية جريئة ومثيرة للجدل

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

"مطرز بزخارف فرعونية".. تفاصيل إطلالة شريهان في افتتاح المتحف المصري الكبير



15 معلومة وصورة عن ملكة جمال الجزائر وحيدة قروج



