بـ"صيحة المونوكروم".. 7 صور لـ هيفاء وهبي بإطلالة جريئة- ومصممة أزياء تعلق

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 03/11/2025
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة
    تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة بتصميم المونوكروم
    اعتمدت النجمة مكياجا قويا، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري
    هيفاء وهبي اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين
    هيفاء مرتدية لوك جريء يلفت الانتباه
    الفنانة هيفاء وهبي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة بتصميم المونوكروم، خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ظهرت هيفاء مرتدية توب ضيق ومكشوف الصدر، مزينا بتطريزات لامعة باللون البورجندي، ونسقت معه شورت قصير من الجلد وجاكيت طويل بنفس اللون، ما منحها مظهرا أنيقا وجريئا في الوقت نفسه.

واعتمدت النجمة مكياجا قويا، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق من المخمل باللون البورجندي، ونظارة شمسية سوداء.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عدة خواتم وحلق.

وعلقت مصممة الأزياء، رضوى سامي، على الإطلالة قائلة: "لوك جريء يلفت الانتباه، واللون البورجندي موضة هذا العام ويناسب إطلالتها تماما".

وتابعت في تصريح لـ"مصراوي": "التوب مع الشورت والجاكيت مناسبة لأجواء أوروبا، وتبرز أسلوبها المميز والمواكب لأحدث صيحات الموضة.

وأضافت أن ما يميز هيفاء هو قدرتها على المزج بين القطع الجريئة والفخامة في الوقت نفسه، فهي تختار الألوان والإكسسوارات بعناية لتبرز شخصيتها القوية والثقة بالنفس.

هيفاء وهبي

