"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وصف الإطلالة

اختارت هنا شيحة إطلالة جريئة وعصرية، تألقت بدلة كلاسيكية باللون الأصفر.

البدلة مكونة من جاكت أصفر وتوب أبيض وبنطلون أصفر، ما أضفى لمسة مشرقة وعصرية على اللوك.

ونسقت هنا شيحة الإطلالة مع إكسسوارات ذهبية أنيقة شملت أساور وساعة وخواتم، لتكتمل الفخامة الكلاسيكية.

أما شعرها فجاء جزء منه مرفوع في كحكة أنيقة وجزء آخر منسدل على ظهرها، مما أضفى توازنًا بين الرقي والعفوية.

ومن الناحية الجمالية أكملت الإطلالة بلمسة جريئة من أحمر فاقع أضاء ملامحها وأضاف جرعة من الحيوية والجاذبية.

سبب اختيار هنا للأصفر:

هنا شيحة، اختيارها للأصفر جاء مناسب، لأنه يفتح البشرة ويعطيها إشراق.

واللون الأصفر من الألوان الدافئة، وعادةً يُبرز إشراقة البشرة ويعطيها حيوية، خصوصًا إذا كانت البشرة متوسطة أو فاتحة.