5 نجمات عربيات تألقن مؤخرًا بإطلالات استثنائية جريئة ومثيرة للجدل

"بهجة اللون الأصفر".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة هنا شيحة

في عالم الموضة، تظل الجرأة سلاح النجمات للفت الأنظار وكسر القواعد المعتادة.

وفي كل ظهور لهن على السجادة الحمراء أو عبر حساباتهن على مواقع التواصل، تُثبت بعض النجمات العربيات أن الأناقة لا تعني دائمًا الالتزام بالتقليدي، بل الجرأة في التفاصيل واختيار ما يعكس شخصيتهن.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم موقع "مصراوي"، "لايف استايل"، نجمات عربيات تألقن مؤخرًا بإطلالات استثنائية جريئة ومثيرة للجدل في الوقت نفسه

هيفاء وهبي.. الأسود يليق بها دائمًا

اختارت النجمة هيفاء وهبي فستانًا أسود بتصميم جريء كشف عن كتفيها مع قصّة ضيقة أبرزت جمال قوامها.

الفستان جاء مزينًا بتطريزات لامعة تضيف لمسة فاخرة، فيما اعتمدت مكياجًا دخانيًا قويًا وتسريحة شعر مموّجة منسدلة، لتظهر بإطلالة أنثوية مفعمة بالقوة والثقة.

هيفاء، كعادتها، تمزج بين الجرأة والرقي، لتؤكد أنها أيقونة في عالم الموضة العربية.

رانيا يوسف.. حضور لا يُنسى

لفتت رانيا يوسف الأنظار بفستان أحمر ناري بتصميم غير تقليدي جمع بين القصّة الجانبية المكشوفة والذيل الطويل الذي منحها إطلالة درامية آسرة.

اعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان دافئة وتسريحة شعر مرفوعة بأسلوب أنيق، لتوازن بين الجرأة والإتيكيت.

رانيا دائمًا ما تُحدث ضجة بإطلالاتها، لكنها تثبت في كل مرة أن لديها جرأة مدروسة ورسالة في كل ظهور.

نانسي عجرم.. جرأة ناعمة بأسلوب راقٍ

في إحدى أحدث جلسات التصوير، تألقت نانسي عجرم بفستان أبيض من الساتان بتصميم "كاب" طويل ومفتوح من الأمام، أضفى عليها لمسة فخامة هادئة.

ما ميّز الإطلالة هو توازنها بين البساطة والجرأة، حيث أظهرت نانسي جانبًا مختلفًا من شخصيتها الأنيقة، مبتعدة قليلًا عن أسلوبها الكلاسيكي المعتاد.

واعتمدت مكياجًا مشرقًا وتسريحة شعر ملساء، لتبدو كأنها عنوان للأناقة العصرية.

هنادي مهنا.. مفاجأة الموسم

خطفت هنادي مهنا الأنظار بإطلالة ذهبية لامعة في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستانًا كب بتصميم انسيابي لامع الذي يعكس الضوء في كل حركة.

الفستان أبرز رشاقتها بعد فقدان الوزن، فيما اختارت مكياجًا برونزيًا وتسريحة شعر مرفوعة لإبراز ملامحها الهادئة.

هنادي بهذه الإطلالة أثبتت أنها أصبحت من النجمات اللاتي يتقنّ لغة الموضة الحديثة بثقة.

بسنت شوقي.. الأناقة بمعايير مختلفة

أما بسنت شوقي فاختارت فستانًا أبيض بتصميم غير تقليدي، تزيّنه أكمام منفوخة، ما أضفى عليه طابعًا مستقبليًا جريئًا.

أضافت لمستها الخاصة من خلال الإكسسوارات الفضية وتسريحة الشعر الخلفية الأنيقة، فبدت كأنها تستكشف جانبًا جديدًا من شخصيتها الجمالية.