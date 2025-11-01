15 معلومة وصورة عن ملكة جمال الجزائر وحيدة قروج

مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي

أثارت ملكة جمال الجزائر السابقة وحيدة قروج جدلا واسعا بعد صدور أحكام قضائية ضدها وتورطها في قضايا قانونية عدة، ما جعل سيرتها محط أعين الإعلام ومنصات التواصل.

تفاصيل قضية ملكة جمال الجزائر

وفقا لـ "النهار الجزائرية"، قضت محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية يوم الأربعاء بتغريمها مبلغ 50 ألف دينار جزائري، بعد إدانتها بتهم تتعلق بـ"القذف والتهديد بنشر صور خاصة".

من هي وحيدة قروج؟

- ولدت في مدينة وهران غربي الجزائر.

- درست العلوم الاجتماعية في جامعة وهران.

- بدأت مسيرتها كعارضة أزياء قبل دخولها مسابقات الجمال.

- حصلت على لقب ملكة جمال التراث الأفريقي العام 2019

- حصلت لقب ملكة جمال شمال إفريقيا العام 2021

- اشتهرت على مواقع التواصل بجرأتها في الإطلالات والتصريحات.

- شاركت في حملات إعلانية لعلامات جزائرية محلية في مجال الموضة.

- تعرضت سابقا لهجوم إعلامي بعد تصريحات اعتبرت "مستفزة" حول الزواج والعمل.

- كانت متزوجة من رجل أعمال جزائري توفي عام 2020.

- عرفت بعلاقتها الواسعة في الوسط الفني والإعلامي الجزائري.

- تمتلك أكثر من 600 ألف متابع على حسابها الرسمي في "إنستجرام".

- سبق أن خاضت تجربة تقديم البرامج على قناة محلية جزائرية.

- دخلت السجن للمرة الأولى عام 2024 على خلفية قضية نشر وتشهير.

-تقضي عقوبة سابقة مدتها عام واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري، صدر فيها حكم خلال يونيو الماضي.

- ما زالت تعتبر من أبرز الوجوه الشابة في عالم الموضة بالجزائر.

