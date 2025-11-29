إلهام شاهين بلوك كاجوال.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت إلهام مرتدية بلوفر باللون الأبيض، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.

كما اختارت إلهام أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وساعة يد.

اللون الأبيض يضفي شعورا بالأناقة، و يمنح الإطلالة مظهرا ناعما وراقيا، كما أنه يساعد على إبراز ملامح البشرة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى، يجذب الانتباه بطريقة جذابة وغير مبالغ فيها، وفقا لموقع "verywellmind".