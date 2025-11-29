سحر اللون الأزرق.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة ريهام عبد الغفور

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة ريهام عبد الغفور الأنظار بإطلالة مُبهرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريهام مرتدية فستان طويل باللون الأزرق بقصة الكب، وبتصميم ضيق على الجسم، ومزود بالريش عند منطقة الصدر، من توقيع مصممة الأزياء أمل سلامة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها من تنفيذ خبيرة التجميل نهال خليل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف محمود أحمد.

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء باللون الفضي اللامع.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة، مكونة من حلق، وقلادة، وخاتم، وأسورة، من تصميم علامة المجوهرات المصرية "Lina El Mawardy".