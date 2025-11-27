بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025

تصدرت ملكة جمال النرويج "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مسابقة الأزياء الوطنية لملكة جمال الكون 2025، بإطلالة غريبة أثارت الجدل.

إطلالة السلمون

لفتت ليونورا ليسجليمت رودلاند الأنظار فور صعودها على منصة العرض وهي ترتدي زيا على شكل سمكة سلمون نرويجية عملاقة، في إشارة إلى تراث بلادها البحري وتاريخها الطويل في الصيد.

جاء الزي بمزيج من اللونين الفضي والوردي، ومزود بقشور وزعانف ورأس سمكة مصمم بدقة، ليمنح إطلالتها مظهرا جريئا وغير مألوف يجمع بين المرح والدهشة، وفقا لموقعي "hola"، و"hindustantimes".

لحظة التحول المفاجئة

وعند وصولها إلى منتصف المسرح، قدمت ليونورا أكثر لحظات العرض تميزا، حين فتحت "سمكة السلمون" وخرجت من الداخل مرتدية بدلة شبه شفافة تُشبه شكل الجزء الداخلي للسمكة.

تفاعل الجمهور بالهتاف والتصفيق إعجابا بالتحول المفاجئ والطريقة الجريئة التي قدمته بها.

إطلالة مبتكرة في العرض التمهيدي

جاءت هذه الإطلالة ضمن العرض التمهيدي للمسابقة، حيث قدمت المتسابقات أزياء تعكس ثقافة بلدانهن، إلا أن النرويج اختارت الخروج عن المألوف بتصميم مائي جريء ومبتكر جذب الأنظار بقوة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الإطلالة؛ إذ وصفها البعض بأنها "أيقونية" و"تعكس الفخر الوطني"، بينما اعتبرها آخرون واحدة من أغرب الإطلالات في تاريخ المسابقة.

ورغم اختلاف الآراء بين الإعجاب والدهشة والاستغراب، اتفق الجميع على أمر واحد، ملكة جمال النرويج استطاعت خطف أنظار الجميع في الحدث

Miss Norway's salmon-inspired national costume stuns audience.

