شهدت مسابقة "ملكة جمال الكون" في تايلاند حادثة هزت جمهور المتابعين حول العالم، بعد سقوط ملكة جمال جامايكا، غابرييل هنري، خلال الجولة التمهيدية لفستان السهرة.

ووفق مشاهد الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، انزلقت هنري، البالغة من العمر 28 عاما، وهي ترتدي فستانا برتقاليا طويلا مع حذاء عالي الكعب، وسقطت فجأة عن حافة المنصة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور الذين أسرعوا للتأكد من سلامتها، وتدخل فريق طبي لمساعدتها ونقلها لاحقا على نقالة إلى المستشفى.

وأصدرت منظمة ملكة جمال جامايكا بيانا أوضحت فيه أن هنري "تعرضت للسقوط من المسرح الرئيسي خلال جولة فستان السهرة"، ونقلت بشكل طارئ إلى مستشفى باولو رانجسيت في بانكوك، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وأكد الفريق الطبي أنها لا تعاني من إصابات خطيرة، لكنها خضعت لسلسلة من الفحوص الطبية للتأكد من سلامتها الكاملة، وظلت تحت المراقبة الطبية، ودعت المنظمة الجمهور إلى إرسال "الدعاء والطاقة الإيجابية"، معربة عن شكرها لموجة التعاطف التي تلقتها منذ وقوع الحادث.

من جانبه، زار راوول روشا، رئيس منظمة "ملكة جمال الكون"، هنري في المستشفى وشارك تحديثًا عبر "إنستجرام"، مؤكدا أنه كان معها ومع عائلتها، وأنها تتلقى رعاية ممتازة، مشيرا إلى عدم وجود أي كسور، مع إبقائها تحت المراقبة الليلية قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركتها في النهائيات.





