شهد أحد مقاهي حي عمر أفني في إسطنبول حادثة صادمة بعد تناول شابة تبلغ من العمر 26 عاما قهوة ملوثة، مما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى وهي في حالة حرجة.

وفقا لموقع الأناضول، كشفت التحقيقات الأولية أن المشروب أعد عن طريق خطأ بشري، إذ تم استخدام منظف صناعي بدلا من المكونات المعتادة، بعد أن قامت امرأة في الثانية والخمسين بتعبئة مواد التنظيف في زجاجات مشابهة لتلك المستخدمة بالمقهى الذي تديره ابنتها.

وتولت السلطات الأمنية احتجاز الشخص المسؤول عن تحضير القهوة البالغ من العمر 50 عاما، إلى جانب مالكة المقهى "28 عاما"، فيما تم إغلاق المكان احترازيا لحين انتهاء التحقيقات.

كما كشفت كاميرات المراقبة عن اللحظات الدقيقة للحادث منذ تحضير القهوة وحتى إصابة الشابة، ما ساعد فرق التحقيق في إعادة بناء ملابسات الواقعة.

وأكد مدير صحة إسطنبول أن حالة الشابة بدأت تتحسن تدريجيا، بعد أن تم فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، فيما تتابع الطواقم الطبية تقديم الرعاية اللازمة لها في قسم العناية المركزة.

İstanbul Beyoğlu'nda kahve içen bir kadın fenalaşıp yoğun bakıma kaldırıldı.



Kahveye endüstriyel bulaşık deterjanı konduğu tespit edildi. İşletme mühürlendi, işletme sahibi ve kahveyi yapan kişi gözaltına alındı.https://t.co/o0RIIgDVgN pic.twitter.com/rtcVCanrlo — TRT HABER (@trthaber) November 18, 2025

