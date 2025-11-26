في صفقة فنية لافتة، أعلنت دار المزادات العالمية سوذبيز عن بيع مرحاض مصنوع من الذهب الخالص مقابل 12.1 مليون دولار.

وفقا لموقع نوفوستي، ذكرت الدار على موقعها أن القطعة، التي يصل وزنها إلى 101 كغ ومصنوعة من ذهب عيار 18 قيراطا، هي من تصميم الفنان الإيطالي المثير للجدل ماوريتسيو كاتيلان، الذي صنع نسختين فقط من هذا العمل.

وكانت النسخة الأولى قد سرقت عام 2019 من قصر بلينهايم البريطاني، حيث عرضت ضمن مقتنيات معرض فني داخل القصر، وهو المكان الذي ولد فيه ونستون تشرشل.

أما النسخة التي بيعت مؤخرا فكانت مملوكة للملياردير الأمريكي ستيفن كوهين، والذي اقتناها عام 2017 من معرض ماريان غودمان.

ويعرف كاتيلان بأعماله الفنية الغريبة التي تحقق أسعارا قياسية في المزادات، من أبرزها عمل "الموزة المثبتة على الحائط"، الذي بيع العام الماضي مقابل 6.2 مليون دولار.

